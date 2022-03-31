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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin ü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil."
Politika 31.03.2022, 10:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil."