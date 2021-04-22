Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’daki temasları kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Polonya ve Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya’nın başkenti Bükreş’te Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüşmesinin ardından Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı’na katılmıştı.

Konferansın ardından Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’le bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Romen ve Polonyalı mevkidaşlarımla beraber Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’le bir araya geldik. Üçlü Mekanizma bölgemizin istikrarı için önemli. Romanya ve Polonya ile her alanda işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi.