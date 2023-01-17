Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret için ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17-20 Ocak tarihlerinde ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Çavuşoğlu, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Washington’da ikili bir görüşme yapacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, 17-20 Ocak 2023 tarihlerinde ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la 18 Ocak 2023 tarihinde Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Washington’da ikili bir görüşme yapacaktır. Görüşmede, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın ziyareti kapsamında, ayrıca, Washington ve Houston’da düşünce kuruluşları temsilcileriyle ve vatandaşlarımızla bir araya gelmesi, Houston Başkonsolosluğumuzun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Sayın Bakanımız, ziyaretinin son gününde New York’ta çeşitli temaslarda bulunacak, bu çerçevede BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme gerçekleştirecektir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Öte yandan, Sayın Bakanımızın ziyareti öncesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasında 17 Ocak 2023 tarihinde Houston’da istişareler gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.