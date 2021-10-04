Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda işbirliğimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçte 1.5 milyon Polonyalı turistin ülkemize geleceğine inanıyoruz. Polonya vatandaşlarının da Uk

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda işbirliğimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçte 1.5 milyon Polonyalı turistin ülkemize geleceğine inanıyoruz. Polonya vatandaşlarının da Ukrayna vatandaşları gibi elektronik vize yerine kimlikle gelebilmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.