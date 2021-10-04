Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Polonya ile ikili ticaret hacmimiz geçen sene 6.5 milyar dolardı. Şu an itibarıyla 8.5 milyar doları aşacağız gibi görünüyor. Ticaret hedefimiz olan 10 milyar dolara çok yaklaştık, yeni hedefler belirlememiz gerekiyor&quo

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Polonya ile ikili ticaret hacmimiz geçen sene 6.5 milyar dolardı. Şu an itibarıyla 8.5 milyar doları aşacağız gibi görünüyor. Ticaret hedefimiz olan 10 milyar dolara çok yaklaştık, yeni hedefler belirlememiz gerekiyor" dedi.