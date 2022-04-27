Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Panama’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama’ya geldi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Panama’ya Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya’nın ardından Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama’ya geldi. Türkiye’nin Panama’ya Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyaretini gerçekleştiren Çavuşoğlu, Panama Kanalı’nda incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dünyanın en önemli mühendislik projelerinden Panama Kanalı’nda incelemelerde bulunduk. Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız” dedi.