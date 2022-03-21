Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından İslam İşbirliği Teşkilatı 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Pakistan’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde onur konuğu olarak Büyükelçiler Forumu’na katılmasının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi. Çavuşoğlu’nu Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Syed Fakhar Imam karşıladı.

Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında ayrıca İİT üyesi ülkelerin mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.