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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Politika 23.09.2021, 17:07
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “New York’taki son günümüze Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Şah Mahmud Kureyşi’yle Afganistan’daki durumu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirerek başladık” dedi.

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