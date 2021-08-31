Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Niş bölgesine de bir konsolosluk temsilciliği açmak istiyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Nikola Selakoviç’le gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Yeni Pazar’da Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını birlikte yapacağız. İlişkilerimizin gelişmesinde önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde sizin de izninizde Niş bölgesine de bir konsolosluk temsilciliği açmak istiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan temasları kapsamında geldiği başkent Belgrad’da temaslarını sürdürüyor. Sırp mevkidaşı Nikola Selakoviç’le görüşen Çavuşoğlu daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının başlangıcında iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı. Sırbistan’da bulunmaktan memnun olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, görüşmeleri sırasında ikili ilişkilerin tüm boyutları ile ele alındığını dile getirdi. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısının üçüncüsüne Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Bu yıl bitmeden bu toplantıyı gerçekleştirmek istiyoruz ve önümüzdeki günlerde liderlerimiz arasındaki fiziki görüşmeleri de ikili ve üçlü üçüncü Bosna-Hersek ile birlikte üçlü toplantıları gerçekleştirmek için de birlikte çalışacağız. Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı, İş Konseyi’nin ve diğer çalışma gruplarımızı da düzenli bir şekilde gerçekleştireceği, bu mekanizmalar sayesinde de hem düzenli bir diyaloğumuz olacak hem de değişik alanlarda ilişkilerimize ivme kazandırma fırsatımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımız pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle seyahat edebilmelidir”

İki ülke arasındaki ticaretin de arttığını vurgulayan Çavuşoğlu, “2 milyar dolar hedefine bu sene yaklaşacağız. Yılın ilk 6 ayında 1 milyar dolar civarında bizim lehimize biraz açık var ama buradaki yatırımlarla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Çünkü Sırbistan’daki Türk yatırımlar da her geçen gün artıyor. 10 sene önce sadece 1 milyon dolar yatırım gelmişti. Şimdi 250 milyon dolara ulaştı. Bu miktarı elbette arttırabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık. Orta vadede turizme de etki yapacak ama Kültür ve Turizm Bakanımızın teklif ettiği gibi artık vatandaşlarımız pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle seyahat edebilmelidir. Bunun da çalışmasını birlikte gerçekleştireceğiz ve anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Bu sene 200 bin civarında Sırp turisti ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Balkan komşu ülkeleri saymazsak Sırbistan’da da Türkiye birinci sırada.”

“Niş bölgesine de bir konsolosluk temsilciliği açmak istiyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, yarın Yeni Pazar’da Türk Başkonsolosluğunun resmi açılışının gerçekleştirileceğini hatırlatarak, “Yeni Pazar’da Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını birlikte yapacağız. İlişkilerimizin gelişmesinde önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde sizin de izninizde Niş bölgesine de bir konsolosluk temsilciliği açmak istiyoruz. Çünkü bu sene de gördük, rekor sayıda Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye’ye geliyorlar ve orada Türk polisi ile Sırp polisi birlikte çalışıyorlar. Ama orada bir temsilci açarsak yerinde bizim vatandaşlarımıza ve oradaki yetkililere bizim temsilciliğimizde yardım edecektir” dedi.

Bölgesel konuların ele alındığını kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Özellikle bu bölgenin istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için Türkiye ve Sırbistan’a önemli görev düşüyor. Memnuniyetle söylemek isterim ki bu konuda aynı anlayış içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlarımız ve iki ülke olarak bölgenin barış ve istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu bölgenin Avrupa Atlantik entegrasyonunu her zaman destekledik umarım Avrupa Birliği de bu bölgenin önemini anlar ve siyasi engeller çıkarmadan bu bölgedeki ülkelerde daha iyi bir angajmana girmiş olur” açıklamasını yaptı.

Yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek Yeni Pazar’daki Başkonsolosluk’a ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Yeni Pazar’da açmış olduğumuz yarın da resmi açılışını yapacağımız Sırbistan vatandaşlarına ayrım yapmaksızın hizmet edecektir, bizim vatandaşlarımıza da hizmet edecektir ama Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ilişkilerin gelişmesine Belgrad’daki Büyükelçiliğimize ilaveten Başkonsolosluğumuz da katkı sağlayacaktır” dedi.

“Bugüne kadar insani sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirdik”

Göçmen dalgasına ilişkin soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Türkiye şu anda dünyada en çok göçmen barındıran ülke. Heiko Maas’ın Türkiye ziyaretinde de söylediğim gibi. Türkiye olarak daha fazla göçmene ev sahipliği yapma kapasitemiz yok. Daha doğrusu bugüne kadar insani sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirdik. Tüm bu sorunların tek başına Türkiye tarafından üstlenilmesinin beklenmesi doğru değil, adaletli de değil. Bugüne kadar AB başta olmak üzere uluslararası toplum da bu yükü paylaşmakta yetersiz kaldı. Sözlerini tutmadıklarını açıkça görüyoruz. Yeni bir göç dalgası olmaması için, Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması lazım. İnsanların endişelerinin giderilmesi gerekiyor ancak bu da yetmez. Ekonomik sıkıntılar var. İnsanlar ekonomik sıkıntılar yüzünden ülkelerini terk ediyor. Sadece Afganistan’da değil. İnsani yardımlarımızı, özellikle istihdam sağlayacak projeleri hayata geçirmek için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalıdır. Afganistan’ın komşusu olan ülkelerde çok sayıda Afgan göçmen var. O ülkelere de yardım edilmesi lazım. Transit bir ülke olan ve 3 milyon Afgan’a ev sahipliği yapan İran’la da yakın işbirliği içinde olmak gerekiyor. İran’a da bu sorunun çözümü için destek verilmesi gerekiyor. Burada ülkeye gelir gelmez gibi tartışmaların yerine göç krizine ortak çözümler bulmamız lazım. Göçün kaynağında bu işi çözmemiz lazım. Ülkemize daha önce gelen Afganlar oldu. Şu anda 300 bin Afgan var, bunların yarısı şuanda legal yarısı düzensiz. Biz çok sayıda Afganlıyı da daha önceki hükümetle işbirliği yaparak Afganistan’a geri gönderdik. İran sınırına yakın yerlerden de uçuş planları yapıyorduk. Afgan hükümetiyle de bunu görüşüyorduk Şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Umarım o işbirliğine en kısa zamanda geri döneriz. Türkiye’de düzensiz olarak bulunan Afganların güvenli, onurlu bir şekilde geri gönderilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur.”