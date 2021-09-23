Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta ikili temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde ikili temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohamed Abdirizak Mohamud ile bir araya geldi.