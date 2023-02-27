Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Biz bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil"

- "NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin tutumu gayet açıktır. Her zaman söylüyoruz NATO için iki tehditten bir tanesi terörizmdir. Bu benim görüşüm değildir bu NATO’nun tüm belgelerinde yer alıyor. Terörle ilgili endişelerimizin bu iki aday ülke tarafından karşılanması gerektiğini söylüyoruz."