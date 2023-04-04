Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Karargahı’nda düzenlenen NATO-Ukrayna Komisyonu (NUK) Toplantısı’na katıldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda NATO-Ukrayna Komisyonu (NUK) Toplantısı düzenlendi. Oturuma, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. NATO’nun yeni üyesi Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ilk kez bir NATO toplantısında tam üye olarak yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’ya desteğini süreceğini vurgulayarak, Ukrayna’ya daha fazla silah ve mühimmat desteği çağrısında bulundu.