Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı’nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere NATO Karargahı’na geldi.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna gündemi ile toplanıyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Bakan Çavuşoğlu, toplantı için NATO Karargahı’na geldi.