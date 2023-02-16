Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan felaketin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, her zaman müttefik Türkiye’nin yanında olacaklarını belirtirken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Arama kurtarma ekiplerinin 3 bin 500’den fazlası müttefiklerimizden geldi”

Arama kurtarma ekipleri hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Stoltenberg aktif bir tutum sergiledi sürekli bizi aradılar. Diğer müttefiklerimizde sürekli destek verdiler. Arama kurtarma ekiplerinin 3 bin 500’den fazlası müttefiklerimizden geldi. NATO ülkemize gelen yardımları başından beri kontrol ediyor. Sahada NATO ekipleriyle birlikte çalışıyoruz. Müttefiklerimiz hava yardım desteklerini devreye sokmalarını istedik. Pakistan’dan çok sayıda çadır temin ediyoruz. Bu çadırlarında ülkeye gelmesi için diğer imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Kendilerine ve bütün müttefiklerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanırken, İsveç’in atmasını gereken adımlar olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak NATO’nun güçlenmesinden yana olduklarını belirtti.

“NATO müttefikleri desteklerini vermeye devam ediyor”

NATO ülkelerinin desteklerine devam ettiğini belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Sizi bir kez daha görmek büyük mutluluk. İttifakımıza göstermiş olduğunuz güçlü taahhütten dolayı teşekkür ederim. Dayanışma mesajları vermek için burada bulunuyorum. NATO adına en içten başsağlığı mesajlarını iletmek istiyorum. Türkiye’de ki ilk acil durum faaliyetlerini gerçekleştiren kişileri de alkışlamak istiyorum. Depremin ertesi günü NATO’nun bununla ilgili acil durum merkezine binlerce yardım Türkiye’ye farklı ülkeler tarafından gönderildi. NATO müttefikleri desteklerini vermeye devam ediyor. Askeri uçaklar buradaki alana uluslararası yardımları ulaştırmak için gece gündüz çalışıyorlar. Tabi ki NATO’nun bütün ülkelerinde vatandaşlar Türkiye’ye yardım ediyor. NATO şuanda yerlerinden edilmiş kişiler için barınma ihtiyacı sağlamaya çalışıyor. Bütün bunlar hayatların kurtarılmasına yardımcı olacak” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik zamanı olduğunu vurgulayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg toplantının ardından deprem bölgesini ziyaret edecek.