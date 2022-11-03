Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

İSTANBUL (İHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün Türkiye tarafından desteklendiğini söyleyerek, “Karadeniz’den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye ziyareti kapsamında üst düzey görüşmelerde bulunacak olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saat 19.20’de Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’ne geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu ve Stoltenberg arasında yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

“Karadeniz’den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü”

Bakan Çavuşoğlu toplantıda yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz. Karadeniz’den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. İsveç ve Finlandiya’nın da NATO üyeliği gündeme geldi. 3’lü mutabakatı Madrid’de görüştük. Her iki ülke muhtıraya bağlılıklarını devam ettiriyorlar. İsveç’te kurulan hükümet bu konuda daha kararlı görünüyor. Gelecek hafta yeni başbakan Cumhurbaşkanımızla görüşmeye gelecek” ifadelerini kullandı.

“Amacımız bu iki ülkenin terörle mücadelede önemli adımlar atması”

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, “Bu iki ülkenin tam üyelik için atması gereken adımların bazısı atıldı. Şu anda henüz referandumda olan tüm unsurların bu iki ülke tarafından tam olarak uygulandığı söz konusu değil. Bizim amacımız bu iki ülkenin terörle mücadelede önemli adımlar atması. Bu konuda somut adımlar da görmek istiyoruz. İsveç Başbakanı 8 Kasım’da Ankara’da olacak. Stockholm’de de bir toplantı olacak. Bu atılacak adımlar da gözden geçirilecek. Sadece silah ambargosunu kaldırmak yetmez, bunların kalıcı olması lazım. Halkımıza dönüp bu iki ülkenin somut adımlar attığını söylememiz gerekiyor. Biz olumlu adımları attık açıkçası görüşlerimizi de dile getirdik. Önümüzdeki toplantılar önemli ve kritik olacaktır. Özellikle İsveç’ten daha umutluyuz. Açıklamaların ardından somut adımları da görmek istiyoruz” dedi.

“Tahıl anlaşması son derece önemli Türkiye’nin bu önemli yaşam hattını korumak için yaptıklarını takdirle karşılaşıyoruz”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Türkiye’nin NATO’nun önemli müttefiki olduğunu söyleyerek, “NATO da Türkiye’nin güvenliğine katkıda bulunuyor. Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de desteklerimizi sürdürüyoruz. Dayanışmamız çok kritik çünkü bu neslin en büyük krizini yaşıyoruz. Ege’deki durum ve terörizmle ilgili konuştuk. İsveç ve Finlandiya’nın durumu ve Ukrayna krizini konuştuk. Ukrayna’ya son haftalarda zalimce saldırılar yapıldı. Ben Türkiye’ye Ukrayna’ya desteği için teşekkür ediyorum. Ukrayna savunmasını Türkiye sayesinde güçlendiriyor. Özellikle Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Tahıl anlaşması son derece önemli. Türkiye’nin bu önemli yaşam hattını korumak için yaptıklarını takdirle karşılaşıyoruz. Türkiye’ye Ukrayna’ya destek oldukları için teşekkür ederim. Bu sevkiyatı büyük takdirle karşılıyoruz. Türkiye Finlandiya ve İsveç bir üçlü muhtıra konusunda anlaştılar. Hem Finlandiya hem İsveç terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini arttırdılar. NATO’nun kapısı elbette ki açık kalacak. Bu iki ülkenin yakın zamanda tam üye olmasını umut ediyorum. İttifaka desteği için bir kere daha Türkiye’ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan NATO’dan yapılan duyuruya göre, Stoltenberg Türkiye’deki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 4 Kasım’da bir araya gelecek. Stoltenberg aynı gün Çanakkale’yi de ziyaret edecek.