Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Popescu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki temasları kapsamında Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkevi’nde Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile görüştü.