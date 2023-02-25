Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Shoukry ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefonda görüştüğü bildirildi. İkili arasında yapılan görüşmede, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son durumun ele alındığı belirtildi.