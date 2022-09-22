Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Abdullah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Saifiddun Abdullah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında BM Genel Merkezi’nde Malezya Dışişleri Bakanı Saifiddun Abdullah ile görüştü.