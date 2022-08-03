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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’daki temaslarının ardından Malezya’ya geldi.

Politika 03.08.2022, 19:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’daki temaslarının ardından Malezya’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de katıldığı 4’üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’nın ardından Malezya’ya geldi. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kamboçya’nın ardından temaslarda bulunmak üzere ASEAN bölgesindeki en büyük ticari ortağımız Malezya’dayız” dedi.

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