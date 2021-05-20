Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentinde Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için ABD’nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmanın ardından Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’le Covid-19 salgınıyla mücadelede işbirliğimizi görüştük” dedi.