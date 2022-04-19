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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı ile temel atma töreninde konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı ile temel atma töreninde konuştu
Politika 19.04.2022, 11:14
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı ile temel atma töreninde konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katıldı.