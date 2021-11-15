Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’daki temaslarının ardından geldiği Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta temaslarına başladı. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında ilk olarak Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü.