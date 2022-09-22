Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki temasları kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkevi’nde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile görüştü.