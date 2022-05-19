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Letonya vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde 90 gün vizesiz kalabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers’ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile bir araya geldi.
Politika 19.05.2022, 02:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile bir araya geldi.