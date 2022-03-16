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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.
Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Liderler (Ukrayna-Rusya) görüşmesine memnuniyetle ev sahipliği yaparız" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Liderler (Ukrayna-Rusya) görüşmesine memnuniyetle ev sahipliği yaparız" dedi.
Politika 16.03.2022, 15:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Liderler (Ukrayna-Rusya) görüşmesine memnuniyetle ev sahipliği yaparız" dedi.