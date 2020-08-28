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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya’da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz"
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, "KARDEŞ LİBYA İLE ARAMIZDAKİ İŞBİRLİĞİ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR. EKONOMİK VE TİCARİ KONULARDAKİ ORTAK PROJELERİMİZİ HIZLANDIRMAYA KARARLIYIZ. LİBYA'DA SİYASİ ÇÖZÜM SAĞLANMASI İÇİN DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ" DEDİ.
Politika 28.08.2020, 12:56
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya’da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüştük. Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya’da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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