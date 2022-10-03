Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi‘yle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’daki temasları çerçevesinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da yer aldığı heyet Libya’daki temaslarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye’nin Ulusal Uzlaşı Projesi’ne verdiği desteği yineledi.