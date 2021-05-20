Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentinde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için ABD’nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmanın ardından Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed’le BM Genel Kurulu’nu Filistin’e destek için harekete geçirme konusunda mutabıkız. 18 Haziran’da Antalya Diplomasi Forumu’nda tekrar bir araya geleceğiz” dedi.