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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17’nci Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da Kosovalı mevkidaşı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.
Politika 29.08.2022, 21:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17’nci Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da Kosovalı mevkidaşı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü” temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geldiği Slovenya’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, görüşmede Gervalla-Schwarz’a Kosova-Sırbistan sınır geçişlerine dair varılan uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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