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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Konya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya’da çeşitli ziyaretlerde bulundu, toplantılara katıldı. Bakan Çavuşoğlu Konya’nın projelerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Politika 04.02.2022, 20:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Konya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya’da çeşitli ziyaretlerde bulundu, toplantılara katıldı. Bakan Çavuşoğlu Konya’nın projelerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Konya’ya geldi. Akşam saatlerinde kente gelen Bakan Çavuşoğlu ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Hasan Angı ve partililer ile yaptığı değerlendirmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşen Bakan Çavuşoğlu ziyaretinin ardından bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Konya’nın önemine ve çalışmalarına değinen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün Konya’mızda bulunmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz Konya’nın, Konyalıların hemşehrisiyiz. Malumunuz bizim yaylamız da Torosların bu tarafında Bozkır ve Hadim’e hemen 20-25 dakika uzaklıkta. Kendimizi her zaman Alanyalı olduğu kadar Konyalı hissediyoruz. İl teşkilatımızda teşkilatımız ve milletvekillerimizin de katılımı ile güzel bir sohbet yaptık. Konya’yı konuştuk. Türkiye’yi konuştuk. Dış politikalar konusunda arkadaşlarımıza bilgi verdim ve arkadaşlarımızdan gelen soruları cevaplamaya çalıştım. Arkadaşlarımızdan da çok değerli fikirler geldi onları da not ettik. Biraz öce de Konya Büyükşehir Belediyemizde Başkanımız Uğur bey ve arkadaşlarımızın, belediyemizin faaliyetleri ile ilgili bize verdikleri bilgilerden de faydalandık. Malumunuz bir metro projesi var. O konuda da daha önce başkanımız ve arkadaşlarımız, il başkanımız ve milletvekillerimiz de bize ilettiler. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla yakından takip ediyoruz. 5. İslami Dayanışma Oyunlarına Konya ev sahihliği yapacak. Bu spor oyunları çerçevesinde diplomasi ile ilgili ne yapabileceğimizi gördük. Diğer taraftan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığını da son derece başarılı bir şekilde yürütüyor. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu bizim dış politikamıza da önemli bir katkıdır. Dünya Belediyeler Birliği biliyorsunuz eş başkanlık da yapıyor. Hatta bu sene BM’de önemli bir toplantıya başkanlık da yapacaklar. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Konya Büyükşehir Belediyemizin yurt dışında 60 civarında kardeş şehir ilişkisi var. Bu kardeş şehirlerle yürüttükleri çalışmalar, onlara verdikleri destekler de, bizim işte Türkiye’nin yumuşak gücü diyoruz. Dış politikamızda önemli aktörler var derken belediyelerimizi de sürekli sayıyoruz. Türkiye’nin bu anlamda Türk Milletinin imajını yükselten çok güzel çalışmalar da yürütüyor kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün toplantılarda gördük ki Konya’ya bir daha, bir daha gelmemiz lazım. Konya’nın bize ihtiyacı olduğundan değil, bizim Konya’ya çok ihtiyacımız olduğundan. Dış politika ile ilgili de geniş bir toplantı yapacağız” dedi.

Açıklamanın ardından Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Teşkilat Programına katılmak üzere belediyeden ayrıldı.

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