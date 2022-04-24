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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanacağız"

Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğu’nun yeni binasının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanacağız" dedi.

Politika 24.04.2022, 22:35
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanacağız"

Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğu’nun yeni binasının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci durağı olan Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğu’nun yeni binasının açılışına katıldı. Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Brezilya Dışişleri Bakanlığı Sao Paulo Ofisi Temsilcisi Büyükelçi Raymundo Magno’nun katılımlarıyla düzenlenen açılış töreni, iki ülkenin resmi marşlarının okunmasıyla başladı. Bakan Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Brezilya arasında köklü dostluk bağlarımız var. Ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık mevcut. Brezilya Latin Amerika bölgesinde bizim en büyük ticaret ortağımız. Ama bugün yaptığımız görüşmelerde özellikle iş insanlarıyla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi bizim potansiyelimizin çok gerisinde dolayısıyla hedeflerimiz büyük" ifadelerini kullandı.

"Brezilya’da Türk diline ilginin de arttığını görüyoruz"

Brezilya’da Türk diline ilginin arttığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kültürden spora kadar birçok alanda ilişkilerimiz gelişiyor. Benim çocukluğumda Türkiye’de herkes Brezilya dizilerini izlerdi ve o yıllarda Türkiye’de televizyon satışlarında rekorlar kırılmıştı. Çünkü Brezilya dizileri gündüz oynanıyordu herkes dizileri izleyebilmek için televizyon almıştı. Bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa’da birinci sırada ve dünyada üçüncüysek bunda Brezilya dizilerinin önemli katkıları oldu. Tabi her şey değişiyor zamanla şimdi tam tersine döndü. Brezilya’da ve Latin Amerika’da Türk dizileri izleniyor. İlave televizyon ihtiyacınız varsa biz fazlasıyla üretiyoruz Türkiye’de. Ayrıca hem Brezilya’da hem de Latin Amerika bölgesinde Türk diline ilginin de arttığını görüyoruz" dedi.

"Başkonsolosluğumuzun Sao Paulo’da olması tesadüf değil"

Bakan Çavuşoğlu, Başkonsolosluğumuzun Sao Paulo’da olmasının tesadüf olmadığını belirterek, "Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri etkinliğini ve sayısını artırıyor. Ayrıca üniversitelerimiz arasında da gerçekten çok takdir ettiğimiz iş birliğini görüyoruz. Sao Paulo, sadece Brezilya’nın değil Güney Amerika’nın önemli ticaret, finans, lojistik ve kültür merkezidir. Bölgedeki tek Başkonsolosluğumuzun tüm Latin Amerika dahil burada Sao Paulo’da olması tesadüf değildir. Bugün komşu ve dost ülkelerin başkonsolosları da aramızda. Demek ki sadece Türkiye’nin ilgisini çekmiyor. Bu vesileyle dost ve komşu ülkelerin başkonsoloslarına da bugün katıldıkları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Brezilyalı dostlarımıza kapımız her zaman açık"

Çavuşoğlu, Başkonsolosa teşekkür ederek, "Tabi ilişkilerimiz gelişirken misyonlarımızın iş hacmi de artıyor. Dolayısıyla daha iyi imkanlarda ve şartlarda daha etkin hizmet verebilmek için Başkonsolosluğumuzu bu güzel sitenin içinde güzel bir ofise taşıdık. Değerli Başkonsolosuma özellikle böyle güzel bir yer bulduğu için çok teşekkür ediyorum. Brezilya’da yaşayan vatandaşlarımız için Başkonsolosluğumuz kendi yerleridir, kendi evleridir. Kapımız vatandaşlarımıza yedi gün 24 saat açık ama sadece bizim vatandaşlarımıza değil Brezilyalı dostlarımıza ve yine dost ülkelerin vatandaşlarına da kapımız her zaman açık" dedi.

"Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanacağız"

Çavuşoğlu 85’ten fazla konsolosluk hizmeti verildiğini söyleyerek, "Bu vesileyle Büyükelçiliğimiz de vurguladı. Dünyadaki tüm insanlarımıza Ankara’daki çağrı merkezimiz ve merkezdeki dairelerimizde 85’ten fazla konsolosluk hizmeti veriyoruz vatandaşlarımıza. Bugün güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen gün demosunu arkadaşlarımız yaptı. Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanmaya başlayacağız. Hızır programıyla da birçok hizmetimizi yapay zeka ile yedi gün 24 saat anlayışıyla vermeye önümüzdeki günlerde başlayacağız. 2019 yılında biliyorsunuz dijital diplomasi inisiyatifini başlatmıştık. Bugün yapay zekadan sadece konsolosluk hizmetlerinde değil dış politika gelişmelerinin tespiti, gelişmesi, analizleri konusunda da faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tiredentes gününün önemini biliyorum"

Çavuşoğlu, Brezilya’nın bağımsızlık gününü kutlayarak, "Dün 23 Nisan’da Türkiye’ye bağımsızlığı kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. kuruluş yıldönümünü kutladık. Brezilya’nın bağımsızlığına giden yolda 21 Nisan Tiredentes gününün önemini biliyorum. Hem Tiredentes gününüzü hem de Brezilya’nın 200. bağımsızlık yıldönümünü canı gönülden kutluyorum. Yarın Brezilya’da yapacağımız görüşmeleri de sabırsızla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano da açılışa katıldı

Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğu’nun yeni binasının açılışına Uruguaylı eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano da katıldı.

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