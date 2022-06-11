banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Politika 11.06.2022, 20:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti çerçevesinde KKTC’ye geldi. Bakan Çavuşoğlu’nu KKTC Ercan Uluslararası Havalimanı’nda, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler karşıladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca havalimanına gelen vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu