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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Politika 13.06.2022, 15:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

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