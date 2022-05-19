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Letonya vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde 90 gün vizesiz kalabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile bir araya geldi.
Politika 19.05.2022, 02:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile bir araya geldi.