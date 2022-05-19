Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile bir araya geldi.