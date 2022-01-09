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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan’daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 09.01.2022, 19:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Afganistan ve Kazakistan’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.