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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya’da Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü.

Politika 16.06.2022, 21:54
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya’da Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü.

Balkan turunun ilk durağı Sırbistan’ın ardından Kuzey Makedonya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Ohri kentinde Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç ile görüşen Çavuşoğlu, İbrahimoviç’i yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

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