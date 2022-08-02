Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamboçya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dördüncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Kamboçya’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları üçlü Toplantısı’na katıldığı Özbekistan’ın ardından Dördüncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Kamboçya’ya geldi. Çavuşoğlu’nun ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile gerçekleştirecekleri üçlü toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve gelecek döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin görüşülmesi öngörülüyor.