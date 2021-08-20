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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi.

Politika 20.08.2021, 11:55
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile Dolmabahçe Çalışma ofisinde bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını kapıda karşılarken heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildi.

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