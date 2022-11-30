Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya’ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma’da düzenlenecek olan 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’na katılmak için İtalya’yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız, Roma’da düzenlenecek 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’na katılmak üzere 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde İtalya’yı ziyaret edecek, 2 Aralık günü iştirak edeceği ‘Özel Diyalog’ oturumunda bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin dış politikamız hakkında hitapta bulunacaktır. Sözkonusu ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakanımızın katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülmektedir” ifadeleri kullanıldı.