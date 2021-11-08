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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre’de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi’nin açılış töreni ve ikili temaslar için İsviçre’ye geldi.
Politika 08.11.2021, 23:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi’nin açılış töreni ve ikili temaslar için İsviçre’ye geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi’nin açılış törenine katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine geldi. Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında ayrıca ikili temaslarda bulunması bekleniyor.