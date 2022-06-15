Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top onların tarafında. Onlardan da yazılı şekilde cevap beklediğimizi hatırlatmak isteriz."