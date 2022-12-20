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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsveç Dışişleri Bakanı perşembe günü Ankara’ya geliyor, orada görüşmelerimizi yapacağız."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsveç Dışişleri Bakanı perşembe günü Ankara’ya geliyor, orada görüşmelerimizi yapacağız."

Politika 20.12.2022, 14:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsveç Dışişleri Bakanı perşembe günü Ankara’ya geliyor, orada görüşmelerimizi yapacağız."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsveç Dışişleri Bakanı perşembe günü Ankara’ya geliyor, orada görüşmelerimizi yapacağız."

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