Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail-Türkiye iletişimini değerlendiren Çavuşoğlu, "İlk defa bir araya geldik. İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail ile olan ikili ilişkiler ve Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem ele alındı.

"İş birliğimiz artıyor"

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "İlk defa bir araya geldik. İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi. Üst düzey bir çabaya girildi. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde istişarelerimiz sürecek. Filistin meselesinde tırmanan gerilimin azalması için beklentilerimizi bugün gündeme getirdik. İki devletli çözüm çabalarına zarar verecek adımlardan kaçınılmasını istiyoruz. Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunması önemli. İsrail hükümetin de bu statünün korunması için istekli olduğunu gördük. Dolayısıyla bu durum hem dünya hem de İsrail’in kendisi için hassas. Artık bölgemizde barış olsun istiyoruz" dedi.

"Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık"

Deprem zamanındaki dayanışmayı da yorumlayan Çavuşoğlu, "Deprem zamanı dayanışmasıyla Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık" sözlerine yer verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise şu açıklamalarda bulundu:

"İsrail hükümeti ve İsrail adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve desteklerimizi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz 100 yıl içinde en büyük felaketlerden biri bu. Resmi heyetlere ilaveten yüzlerce telefon alıyorum, İsrail halkından, STK’lardan Türkiye’ye gelmek, yardımcı olmak istiyorlar. Depremden 12 saat sonra ilk ekibi gönderdik. Yüzbinlerce ton insani yardım sağlandı, sahra hastanesi kuruldu. Bugün ziyaret edeceğim. Türkiye, İsrail’in 2012 yılındaki yangınında bize yardımcı olmuştu. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. İsrail 1999 depreminde de buradaydı. Biz burada olmaya devam edeceğiz. Şunun haberini de vermek istiyorum, İsrail’den Türkiye’ye iki gün içinde uçuşlar başlayacak. İkili ilişkileri eski seviyesine getireceğiz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. İsrail, Türkiye’nin yanındadır."