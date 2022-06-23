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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık."

Politika 23.06.2022, 16:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık."

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