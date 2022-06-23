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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: “Çok yakın gelecekte İsrailli turistler Türkiye’ye korku olmaksızın dönebilecekler”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık."
Politika 23.06.2022, 16:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık."