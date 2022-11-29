Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Önümüzdeki dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıkları ele alınmıştır” denildi.