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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 29.11.2022, 20:05
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Önümüzdeki dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıkları ele alınmıştır” denildi.