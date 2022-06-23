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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya Geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya Geldi
Politika 23.06.2022, 10:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya Geldi