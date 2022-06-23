banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya Geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya Geldi

Politika 23.06.2022, 10:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya Geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya Geldi

Yorumlar (0)
27°
açık