banner596

banner547

Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 25.10.2022, 18:11
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Yorumlar (0)