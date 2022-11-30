Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Romanya’nın başkenti Bükreş’te temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ile Türkiye-İngiltere arasındaki ekonomik ve savunma iş birliği ele alındı.