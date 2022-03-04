Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna gündemi ile toplanıyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Toplantı için NATO Karargahı’na gelen Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi.