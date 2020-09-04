Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi.