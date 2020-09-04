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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:"IKBY BAŞKANI NEÇİRVAN BARZANİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KONUK ETTİK. PKK İLE ORTAK MÜCADELE BAŞTA OLMAK ÜZERE İLİŞKİLERİMİZİ ELE ALDIK."
Politika 04.09.2020, 13:24
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi.
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